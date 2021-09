De lach en het vertrouwen zijn terug bij Willem II: 'Nu is alles anders'

Derrick Köhn snelt langs PEC-speler Kenneth Paal (foto: Orange Pictures). vergroot

Willem II kende de afgelopen jaren hoge pieken en diepe dalen qua prestaties. Het diepste dal was afgelopen seizoen, toen de Tilburgse club tot de laatste speeldag moest strijden tegen degradatie. De start van dit seizoen was ook nog pijnlijk tegen Feyenoord. Maar daarna werden er twee wedstrijden gewonnen. En dus is er weer een lach te zien in Tilburg, ook bij Derrick Köhn. "Alles geven om het beste seizoen te spelen."

Köhn maakte in de voorbereiding op vorig seizoen grote indruk aan de linkerkant van het elftal, toen nog onder trainer Adrie Koster. Maar het opstomen op de linkerflank en het betrokken zijn bij vele goede aanvallen hield al snel op. Net als bij de Tilburgse ploeg in z'n geheel werden de prestaties van Köhn eigenlijk minder en minder. "Afgelopen seizoen is voor het hele team moeilijk geweest. Ik weet niet waarom het toen steeds minder ging. Nu hebben we een nieuwe kans. Afgelopen seizoen wil ik vergeten, we zijn nu hier in dit seizoen.”

Toch was er na de opener van dit seizoen, de thuisnederlaag tegen Feyenoord, meteen enige vrees. "Natuurlijk heb je dan wat zorgen. Het was de eerste wedstrijd, het seizoen begon echt. Dan wil je alles geven en krijg je vier goals tegen. Maar iedereen zei al snel: we moeten verbeteren, dag voor dag. Goed zijn in training, iedere keer honderd procent geven. En dan is dit het gevolg", zegt de Duitse verdediger, wijzend naar de twee overwinningen die volgden op de nederlaag. Eerst werd er gewonnen van Vitesse (0-3), daarna won Willem II van PEC Zwolle (1-0).

"Ik hou er meer van om aan te vallen, scoren of assists geven, maar ik ben linksback."

En Köhn speelde zelf weer zoals in de voorbereiding op vorig seizoen. Zeker tegen PEC Zwolle was hij indrukwekkend. Met een grote glimlach zegt hij: "Ik denk wel dat dit één van mijn beste wedstrijden voor Willem II is geweest", zegt de Duitser, die continue mee op kwam en zich aanvallend liet gelden.

Dat is ook wat hij graag doet. "Dat is wat ik echt leuk vind. Ik hou er ook meer van om aan te vallen, scoren of assists geven. Maar mijn positie is linksback, dus ik moet ook goed verdedigen. Ik hou ook wel van een harde en goede tackle. En uiteindelijk is winnen het beste gevoel."

Dat hij nu weer zoveel opstoomt, acties maakt, de bal af en toe voor de goal slingert en een-tweetjes maakt met ploeggenoot Mats Köhlert heeft veel te maken met de komst van Fred Grim als trainer. "Ik heb een coach nodig die me zelfvertrouwen geeft. Als ik nu een fout maakt, zegt hij: Ga door Derrick. Het is geen probleem dat je een keer een fout maakt. Dat heb ik nodig. Dan kan ik spelen zoals tegen PEC Zwolle. Deze trainer is goed voor mij.”

"Het is echt dromen, maar natuurlijk hoop ik op de play-offs."

En natuurlijk geven ook de gewonnen wedstrijden vertrouwen. Met twee zeges op rij zit het met het gevoel wel goed, ondanks een oefennederlaag tegen KV Mechelen (4-1). Met zes punten uit drie duels droomt Köhn van een mooi seizoen met de Tricolores. "Willem II is niet een ploeg die onderin hoort te spelen. Het is nog vroeg in het seizoen, dus eigenlijk wil ik nog niets zeggen."

Dan verschijnt een nog grotere glimlach op het gezicht van de sympathieke vleugelverdediger. Hij straalt. "Dan is het echt dromen, natuurlijk hoop ik op de play-offs. Ik wil gewoon het best mogelijke seizoen spelen met Willem II."

