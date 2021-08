Duo op scooter gewond na aanrijding door bestuurder politieauto Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Duo op scooter gewond na aanrijding door bestuurder politieauto in Eindhoven

Een scooterrijder en iemand die achterop deze scooter zat zijn zaterdag rond middernacht gewond geraakt in Eindhoven nadat ze op de Wal aangereden werden door de bestuurder van een politieauto. In de politieauto zat een hondengeleider die op weg was naar een vechtpartij op het Stadhuisplein.

De hondengeleider reed volgens een getuige met optische en geluidssignalen, maar die zou hij toen hij bijna bij het Stadhuisplein was hebben uitgezet.

Verkeerslicht

Voor het verkeerslicht bij het Stadhuisplein stond op dat moment een flink aantal auto’s te wachten. De hondengeleider wilde die rij links passeren. Op dat moment zou de scooterrijder tussen twee stilstaande auto’s door zijn geschoten. De hondengeleider kon een aanrijding niet meer voorkomen.

De twee mensen op de scooter raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht.

