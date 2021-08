Man moet rijbewijs dat hij sinds kort heeft al voor tweede keer inleveren

Een automobilist die pas sinds een paar maanden zijn rijbewijs heeft, moest dit vrijdagavond al voor de tweede keer inleveren. Agenten zagen hem met een snelheid van 131 kilometer per uur over de Vughterweg bij Sint-Michielsgestel scheuren. Dat maakte de politie zaterdagnacht bekend.

In januari werd deze 21-jarige man ook al betrapt toen hij met een snelheid van 128 kilometer per uur door de bebouwde kom van Zoetermeer reed.

Werkendam

Ook op de Dijkgraaf Den Dekkerweg bij Werkendam was het zaterdag raak. Daar racete een automobilist met ruim 185 kilometer per uur over de weg. Ook hier geldt een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur.