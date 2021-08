Wie maakt Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje? De strijd begint weer

De winnaar van 2019 Lars van Dongen vergroot

Omroep Brabant gaat voor de 25e keer op zoek naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Voor deze wedstrijd kunnen bakkers, slagers, leerlingen, studenten, thuisbakkers en innovatieve worstenbroodbakkers zich aanmelden.

Ron Vorstermans Geschreven door

In februari 2020 heeft de organisatie het finale bakken en de prijsuitreiking vanwege corona moeten annuleren. Vanaf nu wordt de wedstrijd voor 2022 opgestart. Inschrijven kan tot en met 26 september 2021 voor de ambachtelijke bakkers en slagers (categorie A).

En tot en met 30 januari 2022 voor thuisbakkers, leerlingen, studenten en innovatieve bakkers (categorieën B, C, D en E) via de speciale website. Daar is ook het wedstrijdreglement te vinden.

Mystery Shopper

De uiteindelijke winnaar in de categorie bakkers en slagers wordt driemaal bezocht door de Mystery Shopper. Hierdoor tellen ook de worstenbroodjes mee, die elke dag in de winkel worden verkocht.

Het innovatieve worstenbroodje is speciaal voor degenen die zijn of haar creaties willen tonen. Voor deze categorie is er geen bepaling wat betreft vorm, samenstelling of smaak.

De voorronde van de strijd voor thuisbakkers, leerlingen en studenten is op 15 februari 2022 bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Het finale bakken is op 21 maart 2022, eveneens bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Voor het innovatieve worstenbroodje is er geen voorronde. Die deelnemers leveren hun worstenbroodjes in op 15 februari.

Prijsuitreiking

De bekendmaking van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022 is op woensdagavond 23 maart tijdens een prijsuitreiking bij De Rooi Pannen in Eindhoven.

De wedstrijd is een samenwerking van scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College (beiden in Eindhoven), Curio in Breda, Markland College in Oudenbosch, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.