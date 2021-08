Bianca (15) uit Ossendrecht is al bijna twee weken spoorloos

Bianca Abageru (15) is al sinds 16 augustus vermist (foto: politie). vergroot

De 15-jarige Bianca Abageru uit Ossendrecht is al bijna twee weken spoorloos. Ze werd maandag 16 augustus rond kwart voor zeven 's avonds voor het laatst gezien in de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan in Ossendrecht.

Bianca heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Ze is 1,65 meter lang. Ze droeg op de dag dat ze verdween een zwarte broek met wijde pijpen tot over de enkel, een beige shirt met daarop een knalroze tekst, witte Nike-gympen, een zwarte donsjas en een klein schoudertasje.

De politie vraagt mensen die informatie hebben over waar Bianca zou kunnen zijn contact op te nemen.

