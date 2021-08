Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Op het zebrapad aan de Grotestraat in Drunen is zondagmiddag een vrouw op een scootmobiel aangereden. Dat gebeurde rond kwart over drie.

Foto's laten zien dat de auto die bij het ongeval betrokken was, schade heeft aan de rechtervoorkant. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

