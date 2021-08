Dronken bestuurster slaat over de kop in Heeze

Foto: Rico Vogels/SQ Vision . Foto: Rico Vogels/SQ Vision . Foto: Rico Vogels/SQ Vision . Foto: Rico Vogels/SQ Vision . Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Rico Vogels/SQ Vision .

Op de Muggenberg in Heeze is zondag een vrouw aangehouden voor rijden onder invloed. De bestuurder vloog de bocht uit en rolde daarbij over de kop.

Een traumahelikopter werd gealarmeerd, maar hoefde uiteindelijke niet te landen. Over de verwondingen van de bestuurster is niets bekend. Haar auto liep bij het ongeval grote schade op.

