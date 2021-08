John van den Heuvel nog vol verdriet en boosheid na aanslag op De Vries

John van den Heuvel (foto: ANP) vergroot

Voor het eerst sinds de moord op Peter R. de Vries deed misdaadverslaggever John van den Heuvel zondagavond zijn verhaal. “De aanleiding dat ik hier zit, is buitengewoon triest”, zei de Eindhovenaar bij talkshow Jinek.

Van den Heuvel, die nog altijd zwaar wordt beveiligd, is sinds vorige week weer aan het werk. “De glans is er wel een beetje vanaf. Het was een inktzwarte zomer. Ik zit nog vol verdriet en boosheid.”

Geen opgave

“De moord op Peter heeft feitelijk niet veel impact gehad op mijn leven”, vervolgde de Eindhovenaar. “Wel zie je gebeuren waar je altijd al rekening mee hebt gehouden. Toch leef ik niet in angst. Ik heb vertrouwen in de mensen die bijdragen aan mijn veiligheid en ga niet met knikkende knieën door het leven.”

“Natuurlijk heb ik getwijfeld of ik wel moet doorgaan, maar daar was ik al snel uit. Vooral vanwege de steun uit mijn omgeving. Ik laat dit mooie en belangrijke werk van me afnemen omdat dat tuig dat zou willen. Dat gaat niet gebeuren”, zei de 58-jarige misdaadverslaggever strijdbaar.

Moeizaam

Van den Heuvel was zichtbaar geëmotioneerd toen het ging over zijn moeizame laatste jaar in zijn verder prettige relatie met De Vries. De twee kregen onenigheid toen De Vries vertrouwenspersoon werd van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces tegen de criminele bende rond Ridouan Taghi.

“Dat heb ik hem afgeraden, want dit zijn zieke geesten met psychopathische trekjes. Denk dat hij dat heeft weggestopt. Peter vond dat hij dat toch moest doen. Het kwam niet meer goed dus tussen ons. Bij de laatste uitzending van RTL Boulevard keurden we elkaar geen blik waardig. Daar heb ik verdriet van en daar zal ik mee moeten leven. Want ik denk dat het misschien wel goed had kunnen komen, maar we zijn ingehaald door de verschrikkelijke gebeurtenis.”

Beveiliging

De Bredase advocaat Peter Schouten, vriend van De Vries en ook betrokken bij het Marengo-proces, zei in dezelfde uitzending dat er wel degelijk gesprekken werden gevoerd over de beveiliging van De Vries, maar dat de misdaadverslaggever en het OM daar niet uit kwamen.

