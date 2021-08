Automobiliste zwaargewond bij ongeluk: 'Brokstukken 30 meter weggeslingerd'

Een automobiliste is zondagnacht zwaargewond geraakt nadat ze met haar auto een boom raakte langs de Molenstraat in Riethoven. Het ongeluk gebeurde rond halfeen.

"De boom die de vrouw raakte, bevindt zich naast een deel van de weg dat niet verlicht is", laat een ooggetuige weten.

Brokstukken

Voorbijgangers ontfermden zich over het slachtoffer tot de hulpdiensten aankwamen. Vervolgens is de vrouw in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.