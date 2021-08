Automobilist voor achtste keer betrapt zonder rijbewijs

De gestolen spullen (foto: wijkagentrobbie_eindhoven/Instagram). vergroot

Een automobilist is zondagavond voor de achtste keer in vijf jaar tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Bij controle van de auto in Eindhoven vond de politie gestolen elektronica en inbrekersgereedschap.

In de auto zaten twee mannen, die allebei een historie hebben als het gaat om inbraken en diefstallen. Agenten controleerden de auto op de Insulindelaan in Eindhoven. De bestuurder had geen rijbewijs en dit was de achtste keer in vijf jaar tijd dat hij werd betrapt.

In de kofferbak lag onder meer een laptop, een Sonos Playbar en een Sonos Play One. De inzittenden konden niet verklaren waar deze spullen vandaan kwamen. In de auto lag ook gereedschap dat wordt gebruikt bij inbraken.

Alle spullen en de auto zijn in beslag genomen. Het tweetal zit vast.

