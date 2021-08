Flinke ravage na ongeluk in Drunen

Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 groot ongeluk in Drunen

Bij een ongeluk in Drunen zijn twee auto's gebotst. De schade is enorm. Brokstukken en glas lagen verspreid over de weg. Beide auto's zijn total loss.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Kanaalweg en de Overlaatweg in Drunen. Een van de auto's belandde door de klap in de sloot.

De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij is nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurster van de andere auto is ook ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

