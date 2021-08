Het blijft verwarrend: de eerste basisscholen zijn weer van start gegaan

Fietsen bij basisschool Eben Haezer Woudrichem vergroot

Het blijft een vreemde eend in de bijt, dat kleine stukje Altena aan de noordkant van onze provincie. Ook dit jaar zijn nogal wat scholen in die gemeente eerder met zomervakantie gegaan dan in de rest van Brabant. En dat betekent dat maandagochtend voor een aantal Brabantse schoolkinderen en scholieren alweer als vanouds de wekker ging.

Rob Bartol Geschreven door

In de rest van de gemeente Altena én van Brabant wordt het vakantierooster van de vakantieregio Zuid aangehouden. Maar in het deel van Altena waar de scholen maandag weer opengingen, kiest men voor het rooster van de regio Midden. "Dat heeft te maken met het feit dat nogal wat kinderen voorgezet onderwijs volgen in Gorinchem", vertelt een ouder, die ook nog een kind heeft zitten op de basisschool Eben Haezer in Woudrichem.

"In het verre verleden kwam het vaak voor dat ze hier nog zomervakantie hadden en dat 'de overkant' alweer naar school moest. Dat leidde tot hele rare situaties in gezinnen. Vandaar dat alweer heel lang geleden besloten is dat scholen in de kernen Woudrichem en Sleeuwijk de vakanties volgen van de Regio Midden."

Ingewikkelde vakantiepuzzel

Om het nog verwarrender te maken: in de gemeente Altena doen niet alle scholen mee aan de vakanties van de regio Midden. In dorpen als Hank en Dussen volgen ze de vakanties van Zuid. Een verklaring is, dat nogal wat leerlingen voorgezet onderwijs volgen op het Dongemond college in Raamsdonksveer. En daar wordt het vakantierooster van Zuid gevolgd. De basisscholen hebben zich aangepast.

Ook in het dorp Wijk en Aalburg, aan de oostkant van de provincie, wordt het vakantierooster van Zuid gevolgd. De basisscholen en de vestiging van het Willem van Oranje college, school voor voorgezet onderwijs, hebben eensgezind de vakantieperiodes op elkaar afgestemd.



Hoe anders is dat in het dorpje Andel, de vakantiegrens van Midden en Zuid lijkt dwars door dit dorp te lopen. Basisschool De Zaaier is deze maandag weer van start gegaan, maar de groene opleidingen van het Curio Prinstentuin zijn nog een weekje met vakantie. De grootse school voor voorgezet onderwijs, het Altena College in Sleeuwijk, is maandag weer van start gegaan.

