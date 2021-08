Politie waarschuwt voor fraude met valse sms'jes over gemiste oproepen

Klik niet zomaar op een sms'je van een onbekend nummer waarin staat dat je een gemiste oproep hebt. Achter de link die erbij staat, zit kwaadaardige software. De politie en Fraudehelpdesk waarschuwen voor deze nieuwe vorm van oplichting.

De sms'jes gaan rond in verschillende varianten en talen. Er staat meestal in het bericht dat je een gemiste oproep hebt en dat de beller een bericht voor je achterliet. Of er staat dat je een nog niet beluisterd voicemailbericht hebt. Om die te beluisteren, moet je op een link klikken. Maar dat laatste moet je absoluut niet doen.