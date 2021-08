PSV heeft met Carlos Vinícius bijna de gewenste spits binnen

PSV is dicht bij het aantrekken van Benfica-spits Carlos Vinícius. De transfer wordt dinsdag op de laatste dag dat de transfermarkt open is afgerond.

PSV was na het vertrek van Donyell Malen naar Borussia Dortmund op zoek naar een extra aanvaller. De spoeling achter Eran Zahavi is dun. Luuk de Jong was lang in beeld voor de spitspositie. PSV-trainer Roger Schmidt gaf afgelopen zaterdag voor de wedstrijd tegen FC Groningen echter aan dat hij dit seizoen niet terugkeert naar Eindhoven.