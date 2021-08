Rode pandatweeling geboren in ZooParc Overloon: 'Over tijdje naar buiten'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

In ZooParc Overloon is deze zomer een rode pandatweeling geboren. Dat maakte de dierentuin dinsdag bekend. Het gaat om een mannetje en een vrouwtje.

De panda's hebben de namen Billy en Bobby gekregen.

"De tweeling maakt het goed", laat hoofd dierverzorger Steven van den Heuvel van ZooParc Overloon weten. “Ze verblijven nu nog in hun nestje. We laten de jongen, vader Bangbang en moeder Bahini zoveel mogelijk met rust. Over een tijdje zullen Billy en Bobby hun buitenverblijf gaan ontdekken."

Ontbossing

De rode panda is een bedreigde diersoort. De populatie in het wild neemt snel af. Dit is onder meer te wijten aan ontbossing. Daardoor verdwijnt hun leefgebied en ook veel voedsel. Daardoor moeten ze op zoek naar andere gebieden en dat maakt hen kwetsbaar. Daarnaast wordt er veel op de rode panda gejaagd, vanwege de vacht.

ZooParc Overloon neemt deel aan het fokprogramma dat is opgestart om te zorgen voor een gezonde populatie van deze dieren in Europese dierentuinen.

Red Panda Network

Het park in Overloon is verbonden aan Stichting Wildlife, een stichting die diverse natuurbeschermingsprojecten ondersteunt. Eén van die projecten is het Red Panda Network.

Het Red Panda Network beschermt de rode panda en hun leefgebied in het Himalayagebergte via van educatie en samenwerking met de lokale bevolking. Stichting Wildlife sponsort de RPN Forest Guardians, lokale mensen die worden betaald om binnen hun gemeenschappen een netwerk op te zetten om het leefgebied van de rode panda te beschermen.

Billy en Bobby in ZooParc Overloon

De rode panda's verblijven nu nog in hun nest

