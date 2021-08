Je overleden huisdier laten oplossen in water? In Nieuwkuijk gebeurt het al

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het is nieuw: watercrematie voor je huisdier 'er komt geen vuur aan te pas'

Petra en Jan Kelders zijn van start gegaan met zogeheten watercrematies voor huisdieren. Petra: "In 20 uur tijd wordt je huisdier opgelost in warm water. Het is een nieuwe manier van milieuvriendelijke dierencrematies. We zijn de eersten in Brabant die dit aanbieden."

Rob Bartol Geschreven door

De eerste baasjes hebben de weg naar het nieuwe cremeren bij Novio in Nieuwkuijk al gevonden. "De milieubelasting van resomeren, watercrematie, is nagenoeg nul. Er komt geen rook vrij zoals bij het gewone cremeren, geen geur en er gaan ook geen gassen de lucht in", vertelt Petra Kelders. "We zijn nu een kleine maand bezig en het zijn vooral de jongeren die het milieuaspect van het nieuwe cremeren heel belangrijk vinden."

"Wat overblijft is een steriele waterige oplossing."

De apparatuur die uit Amerika komt, het koppel betaalde er rond de zeventigduizend euro voor, is op het eerste gezicht niet meer dan een roetsvrijstalenbak. Een bak met een klep aan de bovenkant. "Het dier wordt hierin gelegd", vertelt Jan Kelders, terwijl hij de klep opendoet. "Het proces kan daarna beginnen."

"Gedurende twintig uur circuleert er warm water door de bak, het versnelt het natuurlijke ontbindingsproces enorm. Met de toevoeging van kaliumhydroide, dat de zuurgraad verlaagt, is je geliefde huisdier in circa twintig uur opgelost. Wat overblijft is een steriele waterige oplossing."

"Mensen vinden het een fijner idee dan vlammen, het is zachter."

Waarom baasjes kiezen voor watercrematie? Petra heeft de eerste klanten die ze al ontvingen er bewust naar gevraagd. "Mensen vinden het een fijner idee dan vlammen, het is zachter. En als je je huisdier zou vragen: waar spring je liever in? In het vuur of in het water? Dan weet ik wel waar dat dier voor kiest."

"Ik heb hier een potje met een paar tanden."

Net als bij een gewone crematie blijven na watercrematie, de harde delen over. Botdelen kunnen worden verwerkt tot een heel fijn wit poeder. Het overgebleven poeder kan bijvoorbeeld worden bewaard in een kleine urn of worden uitgestrooid.

Ook tanden blijven over. "Ik heb hier in een potje met een paar tanden", vertelt Petra. "Ze zijn heel wit, anders dan bij een vuur crematie zijn ze niet beschadigd of geblakerd door de hitte van het vuur."



Ook een verschil met een vuurcrematie: watercrematie van huisdieren neemt zo'n twintig uur in beslag. "Dat komt omdat wij niet resomeren onder druk", vertelt Jan. "Het gaat hier rustig en netjes."

Resomeren van mensen in Nederland is nog niet mogelijk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.