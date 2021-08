Basisschool totaal vernield: 'Wc-pot van de muur en mok door de kast'

Ook de vloeren van de lokalen waren een grote rotzooi (foto: Linda Bogers). vergroot

Het was flink schrikken voor directeur Nancy Spaapen van basisschool de Noordster in Bergen op Zoom, toen zij eerder deze maand op haar vakantieadres werd gebeld. Vandalen waren het schoolgebouw binnengedrongen en lieten daar voor duizenden euro's aan schade achter. Met het nieuwe schooljaar voor de boeg, zetten Nancy en het personeel alles op alles om opgeruimd van start te kunnen.

Tijdens de zomervakantie werd het gebouw van de Noordster gedeeltelijk gerenoveerd. Het waren dan ook de bouwvakkers die op een maandagochtend halverwege augustus ontdekten dat er was ingebroken. "Zij zagen meteen dat er een hoop vernield was", vertelt Nancy aan ZuidWest TV. En er lagen grote koffievlekken op de vloeren. Toen is onmiddellijk de conciërge gebeld."

Niet veel later stond ook de politie op de stoep. "Op dat moment hing ik ook aan de lijn. Ik zat op mijn vakantieadres, dus ze hebben me verteld wat de schade was." Die was flink: "De wc-potten zijn vernield, het koffiezetapparaat is kapot, er zijn mokken door een boekenkast gegooid, de wifi-apparaatjes zijn van het plafond getrokken en er is koffie over de vloeren gegooid."

"Ik denk dat we gewoon pech hebben gehad."

Het is voor Nancy een groot raadsel waar het vandalisme vandaan komt. Het lijkt haar in ieder geval sterk dat het doelbewust tegen De Noordster is gericht. "We hebben goed contact met al onze ouders en leerlingen, dus daar zoeken we het niet. Ik denk dat we gewoon pech hebben gehad."

De toiletpotten werden niet gespaard door de vandalen (foto: Linda Bogers) vergroot

De directrice heeft inmiddels een hoop berichten van mensen uit de buurt gekregen die willen helpen bij het opruimen. "En ook oud-leerlingen en -stagiaires hebben hulp aangeboden. Mensen hebben het echt wel met ons te doen. Ik vind het hartverwarmend dat iedereen zo attent is”, vertelt Nancy, die vandaag nog een bos bloemen van een andere bassischool ontving.

"Maandag kan de school dus gewoon open. Opgeruimd en netjes."

Door het politieonderzoek hebben de opruimwerkzaamheden even moeten wachten. "Maar inmiddels zijn die in volle gang. Er is een schoonmaakbedrijf met zes mensen die alle ruimtes aan het poetsen zijn. Maandag kan de school dus gewoon open. Opgeruimd en netjes."

Directrice Nancy krijgt een hoop steunbetuiging, zoals deze bos bloemen van een andere basisschool. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.