Zo bevalt een vlucht in een elektrisch vliegtuig: 'Wat een stilte'

Voor het eerst landde er dinsdag een elektrisch vliegtuig op Eindhoven Airport. “Een mijlpaal”, zegt directeur Roel Hellemons van de luchthaven. Binnen vijf jaar wil Eindhoven Airport een proef beginnen met elektrisch vliegen tussen Nederlandse steden. Onze cameraman Dennis Stafleu mocht als enige meevliegen naar Kempen Airport in Budel.

Cameraman Dennis wurmt zich naar binnen en ervaart als een van de eerste Nederlanders hoe het is om elektrisch te vliegen. “Het is een fantastische ervaring. Je hoort nog wel dat je in een vliegtuig zit. De propeller draait, maar toen we in Budel aankwamen en de kracht ging wat uit het vliegtuig om te dalen, was er rust. Het was stil.”

En hoe is het dan in vergelijking met de elektrische auto? “Daar schrik je op straat nog wel eens van. Dat-ie er ineens is. Dit vliegtuig hoor je nog wel aankomen, maar het is wel een stuk rustiger dan wat hier allemaal landt.”

Voor de vlucht had het toestel uren aan de lader gelegen. Het kwam vanuit Breda en kon niet meteen door naar Budel. Net als bij een elektrische auto, ging de stekker erin.

"Wat betreft kleinere toestellen wordt het stiller, maar de grotere worden nog niet vervangen door elektrische vliegtuigen."

De elektrische fiets, auto en bus kennen we al, maar de ontwikkeling van het elektrische vliegtuig staat nog in de kinderschoenen. Het vliegtuigje kan een half uurtje vliegen en dan heb je nog een half uurtje reserve. "Dit laat zien dat de techniek aan het komen is. Dat het dus echt kan. Het is nog maar een klein begin met een klein toestel, maar de techniek gaat enorm hard. Het is een mooi stapje naar heel veel moois wat er nog gaat komen. Over een aantal jaren kunnen we veel verder komen. Van dit begin leren we voor later,” zegt directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport.

Het verschil met andere kleine vliegtuigjes is vanaf de grond goed te merken. Het is net als het verschil tussen een stevige grasmaaier en een stillere stofzuiger. Omwonenden die geluidsoverlast ervaren kunnen de vlag uithangen, want binnen nu en vijf jaar vliegen er bij Eindhoven elektrische toestellen met tien of twintig man aan boord. Hellemons: “Wat betreft kleinere toestellen wordt het stiller, maar de grotere worden nog niet vervangen door elektrische vliegtuigen. Dat blijft voorlopig zoals het nu is."

“Brabant wil marktleider worden in de ontwikkeling van de batterijen."

De batterijen zijn zeer belangrijk bij elektrisch vliegen. De regio Eindhoven wil hier een grote rol in spelen, zegt Roland Grimm van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: “Brabant wil marktleider worden in de ontwikkeling van de batterijen. Het gaat dan om batterijen die veiliger zijn. Efficiënter. Lichter. Over jaren moeten we verder kunnen vliegen met de batterijen. Grote Europese steden van honderden kilometers verderop gaat dan absoluut lukken."

Het elektrisch vliegen zou ook nog eens goedkoper zijn volgens directeur Hellemons van Eindhoven Airport. "Het is vrij goedkoop. Zo'n batterij is in vergelijking met kerosine veel efficiënter. Als de toestellen iets groter worden, zijn de kosten per passagier eigenlijk veel lager dan nu. En daarnaast is het ook nog eens duurzaam."

