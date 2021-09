Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Deze bekende gezichten begonnen hun carrière bij Omroep Brabant

Omroep Brabant bestaat vandaag op de kop af 45 jaar. Voor heel wat bekende tv-gezichten begon hun carrière in Brabant. Met onder meer Astrid Kersseboom en Meike de Jong blikken we terug op het begin van hun carrière.

Astrid Kersseboom was in 1997 presentatrice van het eerste uur bij Brabant Nieuws, nadat ze in de jaren daarvoor al radio maakte bij Omroep Brabant. Met een piepjong team werd er gewerkt aan de eerste tv-uitzendingen. “Als voorbereiding zijn we toen gaan survivallen in de Ardennen, om elkaar te leren kennen”, weet ze nog.

"Ik kon flink oefenen met de zin ‘zoals u merkt laat de techniek ons even in de steek'.”

Zenuwachtig voor de eerste uitzending was ze niet. “Ik ben niet zo zenuwachtig aangelegd. Als er technisch iets misgaat, moet je dat gewoon benoemen. In die tijd ging er vaak iets mis, omdat we als een van de eerste omroepen alles digitaal hadden: van de camera’s tot de uitzendstraat. Dat haperde in het begin wel eens. Ik heb flink kunnen oefenen met het zinnetje ‘Zoals u merkt laat de techniek ons even in de steek'”, lacht Astrid.

Omroep Brabant was voor Astrid een springplank waar ze kon ontdekken welke kant ze met haar carrière op wilde. “We moesten het met een klein clubje zien te rooien. We waren redacteur, verslaggever, eindredacteur en presentator tegelijk. Als je net begint in de journalistiek is dat een waanzinnige manier om te ontdekken waar je kracht ligt en wat je leuk vindt.”

Na tien jaar bij Omroep Brabant, waarvan één jaar op televisie als nieuwslezer, vertrok Astrid naar de NOS in Hilversum. “Daar heb ik aan één ding ontzettend moeten wennen”, vertelt ze. “Iedereen vertrok meteen na een laatste uitzending. Dat was ik bij Omroep Brabant niet gewend. Daar kletsten we altijd nog even na. Dat is toch iets Brabants, denk ik.”

Meike de Jong kwam in 2000 bij Omroep Brabant terecht, waar ze uiteindelijk dertien jaar bleef. Dat had ze niet gedacht toen ze solliciteerde. “Ik studeerde nog toen ik een vacature zag. Ik dacht: ik kan altijd kijken of het lukt om daar te gaan werken. Ik wilde het voor een halfjaar doen om wat ervaring op te doen en daarna een wereldreis maken. Maar ik ben er dertien jaar blijven hangen. Tussendoor heb ik nog m’n diploma gehaald.”

In 2005 presenteerde ze voor het eerst Brabant Nieuws. “Ik ging kapot van de zenuwen. Ik ging veel te snel en was nerveus. Dat is een dodelijke combinatie als je rustig het nieuws moet brengen”, lacht ze. Daarna volgde ook de presentatie van de Brabant Battle, een kennisquiz voor Brabantse scholieren. “Dat heeft me een boost gegeven. Het werd gemaakt met een ploeg uit Hilversum. Ik werd als onervaren presentator tot de grond toe afgebrand, maar dat heeft me veel sterker gemaakt. Het was een heel leerzame tijd.”

"Brabant is echt m'n bakermat, daar ligt m'n basis."

Samen met Jan de Hoop is Meike nu een van de gezichten van het RTL Ontbijtnieuws. Toch heeft ze Brabant nooit helemaal verruild voor Hilversum. “Ik zou er nooit weg willen, want ik voel me enorm verbonden met hier. Brabant is echt mijn bakermat, daar ligt m’n basis.”

Mart Grol kwam in 2014 van Omroep Gelderland over naar Omroep Brabant, om de ochtenduitzendingen van Brabant Nieuws te presenteren. “Ik kom niet uit Brabant, maar werd hier met open armen ontvangen. We werkten in de ochtend met een klein team, dus dat was vooral heel gezellig. En in de ochtenduren kun je heel veel vlieguren maken, waardoor je snel beter wordt en je leert improviseren in extra nieuwsuitzendingen”, vertelt Mart.

“De MH17-ramp en het Stint-ongeluk zullen me altijd bijblijven."

Ruim zes jaar presenteerde hij Brabant Nieuws. Een paar nieuwsmomenten uit zijn periode bij Omroep Brabant zullen Mart altijd bijblijven. “De MH17-ramp, die Brabant heel diep heeft geraakt, en het ongeluk met de Stint in Oss. Tijdens die dagen presenteerde ik de uitzendingen. Je bent dan in opperste concentratie en vat het nieuws zo goed mogelijk samen. Pas als de uitzending klaar is en je de studio uitloopt denk je: wat is hier gebeurd? Dan pas komt de emotie. Dat heb ik niet bij veel nieuwsonderwerpen gehad.”

Naast het presenteren van Brabant Nieuws, kreeg hij andere kansen. “Ik was ook redacteur, monteerde zelf en werd eindredacteur. Daardoor sta je aan het roer van de uitzending.” Tegenwoordig is Mart te zien als presentator van Hart van Nederland en te horen als nieuwslezer bij 538. “Ik kon bij Omroep Brabant van alles een beetje snoepen en daar heb ik nu nog profijt van. Want ook bij Hart van Nederland en 538 doe je veel zelf en maak je de ochtenduitzendingen met een klein team.”

Steef van Stiphout deed zijn eerste ervaringen in een tv-studio op bij Omroep Brabant. “Ik begon als bureauredacteur en mocht als verslaggever op pad. Op een gegeven moment ging er een aantal mensen weg. Daardoor kwam er een presentatieplek vrij”, vertelt Steef.

De eerste keer was zenuwslopend, weet hij nog. “Ik moest in mijn eerste uitzending Nederlands Forensisch Instituut zeggen, maar ik kreeg het niet uitgesproken. Als het nu voorbijkomt in een uitzending, moet ik er nog steeds aan denken. Sindsdien is het niet meer voorgekomen”, lacht hij.

De gigantische brand bij Chemie-Pack in Moerdijk staat hem nog goed bij. “Dat zijn de nieuwsdagen waarvoor je het doet. We waren de hele ochtend live en dat is als jonge presentator heel leerzaam. Je kunt laten zien wat je kunt, dat is de kers op de taart.”

“In Hilversum werken ook veel Brabanders, maar het is toch anders."

Tegenwoordig presenteert Steef Editie NL bij RTL. “In Hilversum werken ook veel Brabanders, maar het is toch anders. Ik woon nu nog steeds een kwartiertje rijden bij de redactie van Omroep Brabant vandaag, dus dat voelde altijd als een thuiswedstrijd. Het was heel vertrouwd.”

