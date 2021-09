Inbreker op heterdaad betrapt, compagnon ontkomt ondanks klopjacht met heli

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Een inbreker in Vught is dinsdagavond rond elf uur aangehouden in een huis aan de Zonneweilaan in Vught. De man werd op heterdaad betrapt door de politie. Zijn vermoedelijke compagnon ontkwam ondanks een klopjacht van agenten, waarbij zelfs een helikopter werd ingezet.

Nadat een van de twee daders was aangehouden, kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie over een andere, maar op de vlucht geslagen verdachte. De politie zette auto's en een helikopter in om hem te zoeken, maar uiteindelijk werd er niemand gevonden.

Het is onduidelijk of de dieven iets hebben buitgemaakt in het huis aan de Zonneweilaan. Een auto, vermoedelijk van de daders, is meegenomen door de politie voor onderzoek. Het onderzoek naar de inbraak loopt dan ook nog.

