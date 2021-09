Dit weekend weer volop zon: Brabant krijgt een vleugje nazomer

Foto: Ben Saanen vergroot

Goed nieuws voor wie de zon nog niet moe is, voor zover er zon is geweest deze zomer: er komt een vleugje nazomer aan. Dat melden de meteorologen van Weerplaza. Woensdag kan er mist ontstaan, morgen schijnt de zon wat meer, maar in het weekend wordt het echt volop zonnig.

Ron Vorstermans Geschreven door

Precies aan het einde van de zomervakantie krijgt Nederland een fikse lading zon. Het kan zelfs wel 25 graden of hoger graden worden. Zomerse temperaturen dus.

Eerst nog bewolkt

Deze woensdag is dat nog niet zo en blijft het bewolkt, net als donderdag. Vrijdag en in het weekend draait de wind naar het oosten en uiteindelijk komt de wind vanuit het zuiden.

De warmere lucht uit het zuiden van Europa komt daarmee onze kant op, en dat is goed nieuws voor zonaanbidders. Het kan wel 25 graden of hoger worden. Vooral in het oosten van de provincie, daar wordt het 't warmst.

