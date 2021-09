Brabants grootste formule 1-fan blijft gewoon thuis: 'Te veel oranjevolk'

Brabants grootste formule 1-fan is niet van de partij in Zandvoort. vergroot

“Ik ga er niet naartoe, ik zit onder meer met de winkel en ik wil eigenlijk ook niet.” Danny de Heer eigenaar van de bekende Formule 1-shop GP World Racing in Rijsbergen én liefhebber van het Formule 1-circus, zal komend weekend niet op Zandvoort zijn voor de thuiswedstrijd van Max Verstappen. Behalve praktische zaken speelt er nog iets. “Ik wil niet negatief overkomen, maar net als heel veel van mijn klanten wil ik niet, willen wij niet, tussen dat ‘oranjevolk’ zitten."

De winkel van Danny de Heer is al jaren een hele belangrijke pleisterplaats voor de echte Formule 1-fans. En samen met die echte liefhebbers heeft Danny de sfeer op de tribunes de laatste jaren zien veranderen. Zodanig zien veranderen dat veel fans de GP van Zandvoort via de tv zullen volgen.

"De sfeer, de onderlinge samenhang van de echte fans is aan het verdwijnen."

“De grootse verandering is dat het vijandig is geworden op de tribunes", vertelt Danny. "Veel ‘fans’ zijn alleen maar gefocust op Max Verstappen en alles daarbuiten moet op de korrel worden genomen. Ik heb heel wat races bijgewoond, als vip en als 'gewone' bezoeker, maar nu draait alles om Oranje. De sfeer, de onderlinge samenhang van de echte fans is aan het verdwijnen."

In de winkel in Rijsbergen is het ook niet drukker dan normaal, nu het Formule 1-circus in Nederland is neergestreken. “Iedereen denkt dat het hier rijen dik staat en dat is niet zo”, aldus Danny. “Als Max zou winnen, heb ik daar pas over een halfjaar profijt van. Zo lang duurt het namelijk voordat er een schaalmodel van zijn auto op de markt komt.”

"Mijn klanten zitten dan voor de tv, misschien kan ik maar beter dicht gaan.”

Lijdzaam afwachten is er in Rijsbergen ook weer niet bij. “Ik volg het nauwlettend en dan gaat het om de kleinste details. Ik weet dat de fabrikant van de schaalmodellen iets wil gaan uitbrengen met Max en zijn helm in de kleuren rood-wit-blauw. Zelf denk ik over de uitgave van ‘een special.’ Als Max wint en dan rond gaat rijden met de Nederlandse vlag, dan ga ik daar iets meedoen.”

Of Danny zijn winkel echt gaat open houden, is ook nog maar de vraag. “Op zondag ben ik sowieso dicht, maar als zaterdagmiddag om twee uur de kwalificatietrainingen beginnen, zie ik ook niemand meer in de winkel. Mijn klanten zitten dan voor de tv, misschien kan ik maar beter dicht gaan.”

