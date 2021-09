Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Peter heeft ALS en zijn vrienden maken zoveel mogelijk herinneringen

Een vriendschap die decennia lang standhoudt. Tien vrienden uit Cuijk kunnen er over meepraten. De groep, gekscherend The Oceans genoemd, doet wat zoveel vriendengroepen doen. Minstens één keer per jaar op pad om leuke dingen te doen. Maar er is één verschil: Peter heeft de progressieve ziekte ALS en vóórdat de Oceans 10 de Oceans 9 worden, wordt alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk herinneringen te maken én geld in te zamelen voor onderzoek.

Ze kennen elkaar al tientallen jaren, vanaf het moment dat ze als jonge jongetjes voetbalden bij de voetbalvereniging in Cuijk. Eenmaal in het seniorenteam ontstaat een hechte vriendschap die nooit meer overgaat. Een paar jongens verhuisden of stopten met de wekelijkse voetbalwedstrijden, maar de vriendschap bleef. Eten, drinken en vooral heel veel lachen.

Op 26 november 2018 staat hun leven even stil. Het is de dag dat Peter van Voorst (47) te horen krijgt dat hij lijdt aan de progressieve spierziekte ALS.

"De eerste symptomen had ik al een klein jaar eerder. We waren aan het voetballen en ik merkte dat het lopen steeds moeilijker ging. Ik struikelde veel. Maar ik dacht toen nog, ik heb geen pijn, dat gaat wel weer over." Pas in augustus 2018 ging hij naar de huisarts en binnen drie dagen zat hij tot zijn nek toe in de onderzoeken.

Als een van je vrienden kampt met zo'n verschrikkelijke ziekte, dan heb in één keer haast."

Het leuke dingen doen met elkaar krijgt vanaf dat moment een heel andere lading, vertelt Harm van Rhee. "De urgentie om leuke dingen te doen en vooral ook de frequentie is groot. Als één van je vrienden uit de groep kampt met zo'n verschrikkelijke ziekte, dan heb je in een keer haast."

De mannen slepen Peter mee naar de meest fantastische voetbalwedstrijden. In Duitsland, in Rome. Ook regelden ze voor Peter dat hij met zijn vader, broer en zoontje naar Tottenham Hotspur tegen Manchester City konden. "Mijn vader is aan het eind van vorig jaar overleden. Je kunt begrijpen dat deze reis dan ook een enorme emotionele waarde voor mij heeft", zegt Peter zacht.

Voor zijn vrienden is het nog lang niet genoeg. Zonder te aarzelen geeft de groep zich op voor het TV programma '5 tegen 5'. Ze winnen een enorm bedrag, wat goed van pas komt.

"Nu kan het nog. Er komt een moment dat het niet meer kan."

"Ze hadden een fantastisch weekend met zijn allen en als klap op de vuurpijl kwam Trijntje Oosterhuis speciaal voor Peter zingen. "Dat was zó tof", zegt Roland Janssen. "Het geldbedrag dat we hebben gewonnen, geeft ons de mogelijkheid om nog vaker met hem alleen mooie herinneringen te maken. Niet alleen voor Peter, maar ook voor zijn familie. Nu kan het nog. Er komt een moment dat het niet meer kan."

Geert-Jan Heijl en zijn broer Robby beamen dat. "Toen Peter het slechte nieuws vertelde, weigerde ik eerst om het te geloven. Misschien was het wel iets anders, geen ALS", zegt Geert-Jan. "Maar als je Peter dan ziet en hem achteruit ziet gaan, dan kun je nog maar één ding doen, en dat is het leed zoveel mogelijk verzachten."

Dat Peter niet meer beter wordt, weten de mannen, maar hopelijk komt er in de toekomst een medicijn tegen de ziekte. Daar is nog veel onderzoek en dus veel geld voor nodig. Daarom wordt er niet alleen geld uitgegeven aan de herinneringen, maar vooral ook zoveel mogelijk geld ingezameld voor de Stichting ALS. Volgende project: Een Fierljep-wedstrijd in Cuijk op zondag 5 september. Je kunt je nog aanmelden.

Geert-Jan: "23 jaar geleden hebben we dat ook al eens georganiseerd bij de voetbalvereniging en toen was het een doorslaand succes. Dit jaar bestaat JVC Cuijk 90 jaar. De hoogste tijd voor wéér zo'n wedstrijd. Elk team betaalt 25 euro, een donatie aan de Stichting ALS." Een initiatief dat niet alleen door de voetbalvereniging wordt omarmd, maar ook door de middenstand in Cuijk, dat aan alle kanten sponsort.

"Iets om naar uit te kijken en samen mooie herinneringen maken, dat heb je nodig met deze ziekte."

Peter, inmiddels flink vermoeid door het gesprek, is vooral heel erg trots op zijn vrienden. "Ze zetten elke keer een vlaggetje aan de horizon met zo'n leuke activiteit. Zo heb ik iets om naar uit te kijken. Dat heb je nodig met deze ziekte. Iets om naar uit te kijken en samen mooie herinneringen te maken."

Peter kan inmiddels niet meer reizen, omdat hij aan zijn elektrische rolstoel gekluisterd is. Toch zullen zijn vrienden tot het allerlaatste moment proberen om nog zoveel mogelijk bijzondere dingen met Peter te ondernemen. "We hebben een podcast gemaakt als vriendengroep", zegt Geert-Jan. Met alle verhalen over Peter, met zijn favoriete muziek. Voor Peter nu fijn om te horen, maar later, als hij er niet meer is, ook voor zijn vrouw en zijn zoontje Morris."

Maar daar over nadenken willen ze eigenlijk liever niet. "Al is het onvermijdelijk dat we als Oceans 10 uiteindelijk Oceans 9 worden", zegt Robby. Geert-Jan vult aan. "Nee, dat gaat niet gebeuren. We hebben een jubileumshirtje laten maken, een voetbalshirt met achterop Oceans 10. Oók eentje voor Morris. Zo blijven we altijd met zijn tienen."

