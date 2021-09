Ernest Faber ziet mogelijke PSV-voorhoede in Oranje: ‘compliment voor ons’

Steven Bergwijn komt voor Memphis Depay in Oranje (Foto: ANP) vergroot

‘Een groot compliment voor ons allemaal’, zo noemt Ernest Faber het feit dat het Nederlands elftal woensdagavond mogelijk aantreedt met een (ex) PSV-voorhoede. De hoofd jeugdopleiding is trots op de opleiding maar ook op de spelers zelf.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Met Cody Gakpo, Memphis Depay en Steven Bergwijn kan het zijn dat het Nederlands elftal vanavond speelt met een volledige (ex) PSV-voorhoede. Drie spelers die via de jeugd zijn doorgebroken in het eerste elftal van de Eindhovenaren. Een mooi gegeven voor de jeugdopleiding van PSV.

“Het is een groot compliment voor ons als jeugdopleiding maar zeker ook voor die jongens” , vertelt hoofd jeugdopleidingen Ernest Faber. “Wij hebben ze alle middelen geboden en die hebben ze aangepakt, het is prachtig om te zien hoe zij zich verder ontwikkeld hebben.”

Naast bovengenoemde drie spelers heeft ook Donyell Malen een verleden in de jeugd van PSV. De aanvaller maakte in 2018 de overstap van Arsenal naar Jong PSV. Het beloftenelftal is volgens Faber ook een hoofdreden dat jeugdspelers zich goed kunnen doorontwikkelen.

"Hard werken wint van het talent als het talent niet hard werkt."

“Alle spelers hebben als gemeenschappelijke deler dat ze minuten hebben gemaakt voor Jong PSV in de eerste divisie. Het bewijst dat we een goede keuze hebben gemaakt om die kans aan te grijpen en talenten te laten rijpen in die competitie.”

Naast de complimenten voor deze keuze is de hoofd jeugdopleiding te spreken over de spelers zelf. “Qua talent heeft het er altijd ingezeten, maar ze zijn hard blijven werken. Als het een keer tegen zat, zijn ze ook vol blijven houden. Binnen de opleiding hebben we ook de slogan ‘hard werken wint van het talent als het talent niet hard werkt’, die is erg toepasselijk op deze jongens.’’

"Vroeger moesten we kijken naar goede aankopen, nu halen we goede spelers uit de jeugd."

Dat er op termijn spelers uit de jeugdopleiding door gingen breken, kwam niet als een verrassing voor Faber. “We hebben een bepaalde filosofie opgebouwd. Als opleiding zijn we ons hierin steeds meer aan het verbeteren met bijvoorbeeld de samenwerking met Brainport. Daarnaast investeert de club ook voldoende geld. Dat betaalt zich uit in het feit dat we vroeger moesten kijken naar goede aankopen, maar nu goede spelers uit de jeugd kunnen halen.”

De oud-trainer van PSV benadrukt wel dat deze lijn doorgezet moet worden en stilstaan geen optie is. “Er ligt een mooie toekomst voor ons en er komen veel goede talenten aan. Die spelers moeten ook de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en door te groeien tot speler van het Nederlands elftal.”

Want meeleven deed Faber altijd al met wedstrijden van Oranje, maar als vanavond een (oud) PSV-speler belangrijk is zal hij nog blijer zijn. “Ik ga wel hard juichen als een PSV’er de wedstrijd beslist vanavond. Maar het mooiste blijft het voor de speler die uiteindelijk ook in ons geloofd heeft.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.