Wielrenner valt en raakt zwaargewond, traumahelikopter geland

Aan de Maarheezerweg-Noord tussen Leende en Maarheeze is woensdagochtend een wielrenner ernstig gewond geraakt toen hij ten val kwam. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De man was in formatie aan het fietsen met andere wielrenners. Op een gegeven moment raakt zijn voorwiel het achterwiel van de fietser voor hem, waarna de man hard op het wegdek viel. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde in het nabijgelegen weiland.