Breda verliest een icoon, groenteman Wout van Oosterhout overleden

De binnenstad van Breda is een icoon ontvallen. Wout van Oosterhout van de gelijknamige groenten- en fruitspeciaalzaak aan de Lange Brugstraat is dinsdagnacht overleden.

'Wat gaan we Wout missen, vannacht is hij ingeslapen. Met veel plezier heeft hij veertig jaar zijn klantjes geholpen. Jullie waren zijn leven', schrijven zijn zoon Marco en vrouw Nicole op Facebook.

In de reacties wordt Wout geroemd om zijn service. Iets wat zoon Marco naar eigen zeggen absoluut van hem afkeek. “Mijn vader begon ooit met werken in een van de eerste supermarkten, maar stopte toen die supermarkt zelfservice werd. Hij wilde mensen echt helpen en zijn klanten iets extra’s bieden. Dat doen we nu nog steeds.”