Roel en Mike schitteren op de 'Horse and Hunk'-kalender: 'Mooie ervaring'

Roel van Mierlo uit Dongen en Mike van Wijk uit Sint-Michielsgestel staan dit jaar als Brabantse hunks op de 'Horse and Hunk'-kalender. De mannen zien dit als een enorm compliment. "Er zijn al wat kalenders opgeëist door mensen in mijn omgeving."

Ieder jaar schitteren twaalf hunks op deze kalender. Wat in 2009 begon als een vernieuwing op 'de mooie vrouwen met auto'-kalender is uitgegroeid tot een jaarlijks project. Een deel van de opbrengst gaat naar Brooke Hospital for Animals, een stichting die zich inzet voor dieren in Egypte, Pakistan en India.

Mike uit Sint-Michielsgestel is daarentegen benaderd voor de kalender na zijn tweede plaats in de 'Mister of the Netherlands'-competitie. Voor hem was het een stuk spannender om met de grote, sterke dieren op de foto te gaan. "Op het laatst had het paard honger waardoor het minder met de shoot bezig was maar ik had geen angst en het was een mooie ervaring", vertelt hij.