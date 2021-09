Man in park Breda beroofd door vier mannen, politie zoekt getuigen

Vier mannen hebben dinsdagavond rond halftien in het Liniepark in Breda een man beroofd. Ze volgden hem een tijdje en namen uiteindelijk zijn geld mee. De politie zoekt nog getuigen en hoopt ook camerabeelden te krijgen.

Het slachtoffer liep dinsdag rond kwart over negen 's avonds een café uit en liep via de Minckelersstraat het Liniepark in. Daar merkte hij dat hij werd gevolgd door vier mannen. Het waren dezelfde mannen die hij eerder diezelfde avond bij hem in de buurt had zien staan toen hij geld pinde bij het station.