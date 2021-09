Gemeente Breda wil af van betegelde tuinen: 'Het is noodzakelijk'

Breda wil meer groen zien, zoals in Park Valkenberg in Breda. (Archieffoto: Henk Voermans) vergroot

Als het aan wethouder Paul de Beer van D66 ligt, zijn er straks geen betegelde tuinen meer te vinden in Breda. Hij is hard bezig om meer groen naar de stad te krijgen. Breda wil in 2030 bekend staan als stad in een park, als eerste van Europa. "Meer groen is niet alleen mooi, maar ook noodzakelijk", zei De Beer woensdag in radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Er moet meer groen komen in openbare ruimtes, parken, gebieden rondom de stad, maar ook in tuinen van mensen. De Beer heeft daar meerdere plannen voor. "We gaan eerst onze plannen voorstellen aan de gemeenteraad. Die gaat daar komende maand over spreken."

"Als er een flinke bui boven Breda hangt, kan dat water nergens heen."

Deze plannen zijn nodig, omdat meer groen in de stad erg belangrijk is volgens de wethouder. "Het is natuurlijk veel beter voor je gezondheid als er meer groen in je leefomgeving is. Maar daarnaast zit er urgentie bij. Breda is een prachtige historische stad, maar in de historische kern en wijken eromheen zijn enorm veel stenen. Dat zou tricky kunnen worden op het moment dat er een flinke bui boven Breda blijft hangen. Als die leeg regent, gaat ook Breda grote problemen krijgen, zoals we afgelopen maanden op veel andere plekken hebben gezien. Want dat water kan dan nergens heen."

"De eerste stap is om bij nieuwbouw in de regels vast te leggen dat tuinen van die nieuwe woningen niet helemaal betegeld worden. Als je die weg dan inslaat kom je op een gegeven moment ook bij de vraag hoe het zit met de al bestaande tuinen", zegt De Beer.

De gemeente Breda kan dan luchtfoto's gebruiken om te kijken hoeveel groen er aanwezig is. "We kunnen daarmee kijken naar waar het noodzakelijk is om nog meer te doen." Maar het is nog niet zo dat de gemeente jou verplicht om je tuin aan te passen.

"We gaan eerst mensen proberen te enthousiasmeren."

"We gaan eerst mensen proberen te enthousiasmeren en te zorgen dat ze zelf gaan vergroenen. Als dat niet tot genoeg resultaat leidt, gaan we met de gemeenteraad in gesprek om andere oplossingen te bedenken", zegt De Beer.

Om mensen enthousiast te maken zelf aan de slag te gaan met een groenere tuin, wil De Beer mensen ook beter informeren. "Weinig mensen weten dat er nu al de regel is dat iedereen water wat op je eigen terrein ligt valt, zelf moet bergen. Dat moet je op de een of andere manier in de grond laten zakken of afvoeren. Dus in die zin is het geen grote stap meer om mensen te adviseren over hoe ze dat het beste kunnen doen. En de makkelijkste manier om snel van water af te komen is groen toe te voegen."

