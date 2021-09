Branchevereniging ouderenzorg wil weten wie wel en niet is gevaccineerd

vergroot

ActiZ, de grootste branchevereniging in de ouderenzorg, wil dat er geregistreerd wordt of medewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Conny Helder laat namens het bestuur aan de NOS weten dat ze dit nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Het Outbreak Management Team (OMT) roept het kabinet op om een dergelijke registratie mogelijk te maken.

Bij ActiZ zijn zo'n vierhonderd zorginstellingen in de ouderenzorg aangesloten. Conny Helder is naast bestuurslid bij ActiZ bestuurder van zorgorganisatie TanteLouise in Bergen op Zoom. "We hebben zoveel mogelijk informatie nodig om goede zorg te kunnen verlenen", zegt Helder.

Inzicht in de vaccinatiegraad onder medewerkers per locatie is volgens haar daarom nodig. Met een team waar dan blijkt dat er weinig mensen zijn gevaccineerd, kan dan een gesprek worden aangegaan.

'Politiek moet beslissing nemen'

Volgens Helder zijn er nu vooral nog vermoedens over de vaccinatiegraad van zorgpersoneel. Harde cijfers zijn er niet. "En daar moeten we vanaf", vindt ze. "We zijn voorstander van de registratie, maar vinden het wel een taak van de politiek om hier een beslissing over te nemen."

Werkgevers mogen vanwege de privacywet AVG niet aan hun medewerkers vragen of ze zijn gevaccineerd.

Oproep OMT

Het OMT komt met een oproep naar het kabinet om een registratie voor zorgpersoneel mogelijk te maken. Volgens drie OMT-leden, Cees Hertogh, Andreas Voss en Jaap Maas, moet het registeren van de vaccinatiegraad onder personeel mogelijk worden gemaakt voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en ggz-instellingen.

Ook zij vinden dit noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Ongevaccineerde zorgverleners zijn volgens hen namelijk een groot risico voor hun collega's, patiënten en cliënten. Als de medewerkers zelf niet zijn gevaccineerd, kunnen ze het virus met zich meebrengen en overdragen.

"Als je weet wie niet gevaccineerd is, kun je die medewerker desnoods op een andere manier inzetten, waardoor er geen contacten is met zeer kwetsbare bewoners", zegt Hertogh tegen de NOS.

