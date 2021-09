Art Rooijakkers kampt met poliep op stembanden: 'Moeite om te praten'

Art Rooijakkers heeft een poliep op zijn stembanden. Dat vertelde de presentator woensdagmiddag tijdens de Coen en Sander Show op Radio 538. "Stembanden hebben geen zenuwen dus ik voel geen pijn, maar ik heb wel moeite om te praten", zei Rooijakkers.

Rooijakkers begon over de poliep toen een oplettende luisteraar vroeg wat er met de presentator aan de hand was, omdat hij nogal schor klonk op de radio. Dit najaar wordt Rooijakkers waarschijnlijk geopereerd. "Ik zit bij de arts die ook Jan Smit heeft geopereerd. Dus als ik geholpen ben ga ik alleen nog maar nummer 1-hits scoren."

Rooijakkers was te gast in de Coen en Sander Show om te praten over zijn RTL-programma Rooijakkers Over De Vloer. Onder meer het stel Kim Kötter en Jaap Reesema en 538-presentator Sander Lantinga doen mee aan het nieuwe seizoen.