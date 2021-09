Straten lopen onder en huizen zonder water door gesprongen leiding

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

In de nacht van woensdag op donderdag zorgt een gesprongen waterleiding voor veel overlast in de wijk Geeren-Zuid van Breda. Meerdere straten in het noordoosten van de stad stonden blank. Nog altijd zitten 'vijftig tot honderd' huizen zonder water, meldt de veiligheidsregio.

Ron Vorstermans Geschreven door

De leiding is op drie plaatsen gesprongen, waarschijnlijk door te hoge druk. In enkele straten in de woonwijk zijn door de gesprongen leidingen gaten ontstaan in de weg.

Herstel

Brabant Water en Enexis zijn nog steeds bezig de leidingbreuken te herstellen. Dat kan zeker nog tot ver in de donderdagochtend duren, schrijft de veiligheidsregio. Pas als de leidingen hersteld zijn kunnen de getroffen woningen weer opnieuw aan het water aangesloten worden.

Er worden in de buurt mobiele watertappunten opgezet. Ook stroomde bij sommige huizen water naar binnen. Bewoners bij wie dat gebeurde, kregen het advies om de hoofdkraan dicht te draaien. Dat advies is inmiddels weer ingetrokken.

Wateroverlast

De politie sloot onder meer de Philips Schonckstraat, Conradstraat, Leeghwaterstraat en de Lelystraat af. Donderdagochtend rond halfzeven staat eigenlijk alleen de Conradstraat nog blank, al zijn de straten nog altijd afgesloten voor werkzaamheden.

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.