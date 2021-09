Manuela doet opnieuw mee aan Heel Holland Bakt: 'Het was net zo spannend'

Dat ze nog een keer de tent in mag, ziet Manuela als een cadeautje (Omroep MAX / Roland J Reinders). vergroot

De Roosendaalse Manuela van der Heijden strandde in 2016 net voor de finale van Heel Holland Bakt, máár vanaf aanstaande zondag mag ze in de herkansing. Het populaire Omroep MAX-programma krijgt namelijk een speciaal jubileumseizoen vol oud-kandidaten. "De eerste keer dat je die tent weer inloopt, is zo bijzonder."

Ze kan zich het moment van het mailtje nog goed herinneren. "Ik had op social media al iets voorbij zien komen over een seizoen met oud-deelnemers. Het leek me geweldig om daaraan mee te doen. Toen het berichtje binnenkwam, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld en me meteen ingeschreven."

Niet dat het vanaf dat moment een uitgemaakte zaak was. "Er was weer gewoon een auditie. Dan krijg je de kriebels die je nog herkent van de vorige keer. Wat ga ik bakken? Hoe maak ik indruk?" Dat laatste is in ieder geval gelukt, want Manuela werd samen met zes andere kandidaten geselecteerd voor het speciale seizoen.

"Een cadeautje, zo zie ik het", vertelt de Roosendaalse. "Het moment dat ik opnieuw die tent inliep, voelde heel vertrouwd. Dat komt ook deels doordat ik nu alle kandidaten al ken. Ik heb ze allemaal op tv voorbij zien komen en met een hoop heb ik ook gewoon contact via de app."

Hartstikke gezellig, maar het blijft ook een competitie. "Natuurlijk wil ik winnen. Of het dan helpt dat ik mijn concurrenten al ken? Ergens misschien wel. Je bent je natuurlijk wel bewust van wat hun sterke punten zijn."

Toch is er misschien nog wel een grotere vijand dan de andere deelnemers. "De tijd. Voordat de opnames begonnen, had ik me voorgenomen om gewoon lekker te gaan bakken. Maar zodra die klok begint te tikken, komt die stress onmiddellijk om de hoek. Als er thuis iets misgaat, begin ik lekker opnieuw. In de tent heb je die kans niet."

"Next level, dat is wat Robèrt en Janny willen zien. Maar je moet ook niet té veel risico nemen."

Wel nam Manuela een belangrijke les uit haar eerste seizoen mee. "Je wil vaak de meest bijzondere dingen maken. Next level, dat is tenslotte wat Robèrt en Janny willen zien. Maar je moet ook niet té veel risico nemen. In die valkuil ben ik de vorige keer getrapt. Dan kun je nog zo’n spectaculair idee hebben, je hebt er niks aan als het mislukt."

De komende weken gaan we zien of er ook echt een revanche in zit voor de Roosendaalse. "Maar ik ben het programma hoe dan ook heel dankbaar. Na mijn eerste deelname heb ik mijn baan als vitaliteitscoach opgezegd. Heel Holland Bakt liet me inzien dat ik veel meer energie krijg als ik een leuke workshop geef. Hoe mooi is het dat ik daar door dit avontuur achter ben gekomen?"

Heel Holland Bakt Nog een keer is vanaf zondag om 20.30 uur te zien bij MAX op NPO 1.

