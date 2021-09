Man slaat blik bier tegen hoofd van handhaver in Tilburg

Archieffoto: politie.nl vergroot

Een 31-jarige Tilburger is woensdagavond aangehouden nadat hij in zijn woonplaats een blik bier tegen het hoofd tegen een handhaver sloeg. Ook bedreigde hij twee handhavers met de dood en beet hij een van hen in zijn vingers.

Corrado Francke Geschreven door

De twee handhavers spraken de man aan omdat hij bier dronk op een parkeerterrein aan de Jan Heijnsstraat terwijl dat verboden is. Het duo vroeg de man om zijn identiteitsbewijs, maar die wilde niet meewerken en probeerde weg te lopen.

Doodsbedreiging

De handhavers hielden de Tilburger tegen. Toen ging het mis: de man sloeg met het blik bier tegen het hoofd van een van de handhavers, bedreigde ze met de dood en beet een van de handhavers in zijn vingers en krabde hem.

Het lukte de handhavers om de man hierna wat rustiger te krijgen en hulp van de politie in te roepen. De handhavers zijn behoorlijk geschrokken van het geweld. De verdachte moet later voor de rechter verschijnen.

