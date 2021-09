Protestmarsen tegen festivalverbod: 'Straks is het te laat'

Protest op het Ketelhuisplein in Eindhoven (foto: Noël van Hooft). vergroot

De evenementenbranche demonstreert op zaterdag 11 september opnieuw tegen het huidige festivalverbod. In Eindhoven en Tilburg wil de organisatie Unmute Us een protestmars lopen. "Nog steeds wordt met verschillende maten gemeten", zegt Siem Nozza, die als nachtburgemeester van Eindhoven betrokken is bij veel evenementen.

De protesten worden daarmee uitgebreid in onze provincie: bij een eerdere demonstratie bleven de actievoerders op het Eindhovense Ketelhuisplein. Op 11 september wil de evenementensector een protestmars lopen in beide steden. "Twee tot tweeënhalf uur, met muziek en sprekers", licht Nozza toe. Hij is in gesprek met de gemeentes om de demonstraties in goede banen te leiden.

In Eindhoven weet hij al hoe de mars van Unmute Us er uit gaat zien. "Front of House, het Brabantse festivalcollectief, zorgt ervoor dat er acht wagens meedoen aan de tocht. Iedere wagen vertegenwoordigt een bepaalde groep of genre, zoals dance of rock, die zich nu niet gehoord voelt. Iedereen die zich verbonden voelt, loopt mee achter die wagen."

Het is nog niet duidelijk hoe de protestmars in Tilburg er precies uit gaat zien en welke route er wordt afgelegd. De organisatie wacht nog op groen licht van de gemeente en politie.

"Nu kan de evenementensector nog iets organiseren."

Met de protestacties wil de organisatie bereiken dat evenementen weer op volle toeren kunnen draaien. Nu kunnen die niet doorgaan of zijn ze aan strenge voorwaarden verbonden. "De tijd tikt, want er komt een nazomer aan", benadrukt de Eindhovense nachtburgemeester. "Nu kan de evenementensector nog iets organiseren. Straks is het te laat."

Maar voordat de demonstratie losbarst, is er eerst nog een gesprek met demissionair minister Stef Blok over de huidige maatregelen voor festivals en de cultuursector. "Ik denk dat er weinig verandering in komt", reageert Nozza, die benadrukt dat de organisatie de ontwikkelingen in de gaten houdt, maar dat er nog genoeg aanleiding is om op 11 september de straat op te gaan.

"De cultuursector en nachtcultuur worden in de kou gezet."

Daarmee verwijst hij naar het verschil in maatregelen voor evenementen. "Het is geweldig dat de Formule 1 kan doorgaan en dat er bijna volle stadions zijn. Maar dat betekent ook dat er met verschillende maten wordt gemeten. De cultuursector en nachtcultuur worden in de kou gezet."

De volgende coronapersconferentie van het demissionair kabinet is op dinsdag 14 september. Unmute Us hoopt met de protestacties meer ruimte te krijgen om activiteiten te organiseren binnen de evenementenbranche.

