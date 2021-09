Corsozondag in Zundert al bijna uitverkocht, op maandag nog ruimte

Het gaat hard met de kaartverkoop voor het bloemencorso in Zundert. “Voor de zondag zij we zo goed als uitverkocht”, vertelt Lennart Schrauwen van de organisatie. “Van zondagmiddag één uur tot kwart voor zes zijn we al volgeboekt. Het leeft enorm. Alleen voor het laatste uur tussen zes en zeven zijn er nog kaarten.”

"In totaal hebben we ruim 12.000 kaarten in de verkoop, waarvan 8000 voor de maandag omdat dat een hele dag is. Het lijkt veel, maar vergeleken met een normaal rijdend corso is het maar een schijntje”, aldus de zegsman. “Dan gaan er rond de 50.000 kaarten over de toonbank, maar we mogen gelukkig iets doen en daar zijn we ook heel blij mee.”