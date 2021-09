Wielrenner wil weg oversteken, maar komt vast te zitten onder wiel van auto

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Een wielrenner is donderdagmiddag in Lieshout vast komen te zitten onder een auto, waarbij het wiel van de auto bovenop zijn rug stond. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste is er met de schrik vanaf gekomen.

Ista van Galen Geschreven door

De wielrenner stak de Provinciale Weg (N615) in Lieshout over, op een plek waar auto's voorrang hebben. Hij werd geraakt door de auto en kwam vast te zitten onder een wiel.

De brandweer heeft uiteindelijk de auto met hefkussens een stukje omhoog gekregen, zodat het slachtoffer kon worden bevrijd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De fiets van de wielrenner lag langs de weg, daar is niets meer van over. De Provinciale Weg was tijdelijk afgesloten. Verschillende mensen zagen het ongeluk gebeuren.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.