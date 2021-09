Smoesjes en middelvingers: politie controleert vanuit een touringcar

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Smoesjes en middelvingers: politie controleert vanuit touringcar

Het lijkt misschien een schoolreisje, maar dat is het niet. De politie is weer met een touringcar op weg om telefoongebruikers achter het stuur op te sporen. Goed werk, zou je zeggen. Toch had Ton Jonkers, Operationeel Expert bij Team Verkeer, het liever anders gezien. “Heel veel aanrijdingen zijn het gevolg van afleiding. Elke boete is er dus eigenlijk één te veel.”

In de geblindeerde touringcar zitten zes paar ogen die alle voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens controleren. Daaromheen een team van zo’n 14 voertuigen, waaronder twee motoragenten. Allemaal in onopvallende auto’s en kleding.

“Een zwarte Mini Clubman! Telefoon in de rechterhand”, klinkt het door de bus. Daarna volgt de kentekenplaat van de auto. Een van de teams wordt krijgt opdracht om achter de overtreder aan te gaan, terwijl de rest van de agenten rustig doorgaat met scannen.

“Iedereen wordt staande gehouden.”

“Iedereen die gespot wordt, wordt aan de kant gezet”, legt Jonkers uit. “Ze worden direct staande gehouden en krijgen een bekeuring.”

Smoesjes die agenten vervolgens te horen krijgen, worden al gauw in de kiem gesmoord. “Als wij het met drie mensen zien wordt het lastig om te ontkennen.” De agenten hebben dan ook perfect zicht vanuit de touringcar. Ze kunnen precies zien waar een bestuurder in de cabines van een vrachtwagen of in een personenauto mee bezig is.

Ook andere overtredingen, zoals een inhaalverbod, worden beboet. vergroot

De focus ligt op het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur, maar ook andere overtredingen worden meegenomen. Zo schieten er een aantal snelheidsduivels aan de bus voorbij en is er een vrachtwagenchauffeur die ondanks een verbod toch een andere vrachtwagen inhaalt.

“Veel te veel.”

“Deze twee steken hun middelvinger naar ons op!”, roept de chauffeur van de bus opeens. Vervolgens blijft de auto maar kleven op de bumper van zijn voorganger. Snel wordt het kenteken door het systeem gehaald. “Deze is al laatst gepakt voor rijden zonder rijbewijs”, zegt de agent. Dus zet een van de ondersteunende teams de achtervolging in.

Gemiddeld levert zo’n dag 150 boetes op, vertelt Jonkers. “Veel te veel.” De focus van de politie ligt dan ook niet op het binnenharken van boetegeld. “Het enige doel is de verkeersveiligheid verhogen, ongelukken voorkomen.” Als je het zo bekijkt, is de actie weinig succesvol. “We doen dit al een aantal jaar, maar het is nog steeds nodig”, besluit hij.

