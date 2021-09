Superfan Monique dolgelukkig met nieuw ABBA-album: 'Dit is onwerkelijk'

Vreugde bij ABBA-fans. De Zweedse band komt na bijna veertig jaar met een nieuw album. Monique Hoevens (57) uit Tilburg keek samen met andere ABBA-fans thuis naar een livestream waarin de band het nieuws onthulde.

"We hadden al wat geruchten gehoord over een nieuw album. Eerst twee liedjes die een paar jaar geleden al werden aangekondigd. Daarna werden het volgens de roddels vijf liedjes en toen tien. Maar in Zweden werd alles ontkend. Ze wilden het grote nieuws voor vandaag bewaren", zegt Monique. "We waren hartstikke zenuwachtig vandaag. Dit is zo onwerkelijk, dat na al die jaren je favoriete band nog muziek uitbrengt."

Twee nummers van het album, 'Don't Shut Me Down' en 'I Still Have Faith In You' waren meteen te horen. "Het eerste is een vrolijk liedje, zoals we dat kennen van vroeger. Het tweede liedje is een hedendaagse ballad met mooie opbouw. De samenzang van stemmen als Agnetha erbij komt, is geweldig."