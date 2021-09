Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Voetganger doodgereden op snelweg A67

Een man is overleden nadat hij rond tien uur donderdagavond op de A67 bij Veldhoven was aangereden door een vrachtwagen. De man liep of stond volgens de politie op de snelweg. Door het ongeluk was de A67 in de richting van Eindhoven vanuit België een tijd dicht tussen Eersel en knooppunt De Hogt.

Ista van Galen Geschreven door

Wat de man te voet op de snelweg deed, is niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan. "We moeten nog uitzoeken of hij daar liep, de weg overstak of stond. Dat is allemaal nog onduidelijk. Daarom zoeken we getuigen", aldus de woordvoerder van de politie.

Er wordt vooral uitgekeken naar de bestuurder van een auto die rond half tien voor de man is uitgeweken, vlakbij het viaduct bij de nieuwe afrit Veldhoven richting High Tech Campus. Even later werd het slachtoffer door de vrachtwagen geraakt.

Met spoed meegenomen

De man werd na de aanrijding met spoed meegenomen door de ambulance naar een plek waar een traumahelikopter was geland en een traumateam hem zou helpen. Om kwart over elf liet de politie weten dat de man was overleden aan de gevolgen van het ongeluk.

