Drie mannen uit Tilburg om het leven gekomen bij verkeersongeluk in Spanje

De drie jonge Nederlanders die om het leven zijn gekomen bij een verkeersongeluk in de Spaanse regio Baskenland, komen uit Tilburg. Het gaat om twee familieleden van negentien en twintig jaar oud en een twintigjarige vriend.

Twee mannen overleden ter plekke. De derde werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Twee van de drie Nederlanders raakten bekneld in de auto door hooibalen die van de vrachtwagen die voor hen reed waren gevallen en die in brand waren gevlogen, meldt de NOS. De brandweer bluste het vuur en haalde de mannen uit hun auto.