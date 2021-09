Man rijdt hond dood op stoep, kinderen die hem uitlaten springen weg

Foto: Google Maps. vergroot

Een 32-jarige man uit Roosendaal die donderdagavond in zijn woonplaats met hoge snelheid over de stoep reed, raakte daarbij een hond. Het dier is overleden. Een groepje kinderen dat de hond aan het uitlaten was, kon op tijd wegspringen.

Thijs den Ouden Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op de Adriaen Brouwerstraat. De bestuurder reed door, maar werd uiteindelijk toch aangehouden.

Een getuige had het kenteken van de auto genoteerd, hierdoor kon de politie korte tijd later de man aanhouden. De politie onderzoekt of de man onder invloed was van alcohol.

