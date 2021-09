Bruidsparen willen trouwen over de grens: 'Hier gelden geen coronaregels'

Feestzaal Le Cirq (foto: Ben van den Zegel/Le Cirq) vergroot

Brabantse trouwlocaties kunnen vanwege de huidige coronamaatregelen amper feesten organiseren. Dat terwijl ondernemers zien hoe net over de grens, in België, bijna alles weer mag. Feestzalen daar worden platgebeld door Nederlandse bruidsparen. "Ik moet ze allemaal teleurstellen."

De Nederlandse ondernemers zijn hiervan de dupe, ziet Dennis Verwei uit Ulicoten. Als eigenaar van feestzaal De Kneut loopt hij veel reserveringen mis van bruidsparen. "Ik begrijp een heleboel van het beleid, maar hier snap ik helemaal niets van", zegt hij. "Als je naar buiten loopt of op sociale media kijkt, gebeurt het overal", verwijst hij naar iedereen die thuis met een flinke groep feestviert. "Waarom zou het hier dan niet kunnen?"

Wat de in Amsterdam opgegroeide ondernemer betreft, ontvangt hij zo snel mogelijk weer bruidsparen. "Ik vind dat alles weer moet kunnen. Iedereen heeft de kans gehad zich te laten vaccineren. Doe je dat niet, is dat je goed recht. Toch zou ik voorstander zijn van, als het echt niet anders kan, een vaccinatiebewijs te laten zien voor je naar binnen gaat. Dan maak je maar de keuze dat je sommige dingen wel of niet mag. Je hebt ook een rijbewijs nodig om te kunnen rijden in een auto."

Vijftien telefoontjes uit Brabant

Aan de andere kant van de grens is goed te merken dat een bruiloft vieren in Nederland erg lastig is. "We hebben in de afgelopen dagen ongeveer vijftien telefoontjes uit Brabant gekregen, maar ik moest ze allemaal teleurstellen", vertelt Nico de Prest van feestzaal De Schuur in het Vlaamse dorp Nieuwmoer.

Sinds 1 september is het voor hem weer mogelijk om zonder coronaregels een trouwfeest te organiseren. "De echtparen die bellen, willen hier feesten vanwege de niet meer geldende regels. Maar tot het einde van het jaar zitten we volgeboekt."

Dat beaamt ook Ben van den Zegel, wiens feestzaal Le Cirq drie kilometer van de grens bij Baarle-Nassau ligt. Hij ontving in korte tijd verschillende telefoontjes uit onze provincie. "In Nederland zijn ze huiverig om al een zaal te boeken, dus bellen ze hierheen. Dat begrijp ik wel", legt hij uit. Over het verschil in regels is hij duidelijk: "Het gaat nergens over. De ene keer moesten bruidsparen naar Nederland, de andere keer was het alleen hier geopend."

Rollen omgedraaid

Toen de Belgische horeca gesloten was, bleef ook Feestpaleis Efsane in Braken, in de buurt van Zundert, dicht. Nu de rollen zijn omgedraaid, zegt eigenaar Murat Irgoren: "Brabantse stellen willen hun bruiloft nu bij ons vieren. Al zijn er ook veel die vertellen dat ze nog even wachten. Want dat doen ze toch al heel lang."

De Brabantse feestzalen hopen weer snel te openen, zeker omdat de coronasteunpakketten voor ondernemers eind september stoppen. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt daarom dat het kabinet een hele groep ondernemers laat vallen. "Als er gekozen wordt om de huidige maatregelen te verlengen en perspectief uitblijft, moet het kabinet ervoor zorgen dat horecaondernemers financieel niet de dupe zijn", schrijft voorzitter Robèr Willemsen op de website van de KHN.

