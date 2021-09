Boer Kees op zijn tractor naar Zandvoort en niet om Formule 1 te kijken

Rond middernacht vertrok Kees Schoenmakers uit Vessem op zijn tractor naar Zandvoort. Niet omdat de boer racefan is, maar om te protesteren. "De Formule 1 mag wel, maar ondertussen wel klagen over stikstof.”

Na een reis van 3,5 uur op zijn tractor kwam Kees donderdagnacht om drie uur aan in Zandvoort. Tien andere boeren uit het hele land kwamen ook daarheen. “We sliepen eerst nog even in de tractor. Daarna trokken we via het strand naar het circuit.” Voor de eerste zonnestralen stonden de boeren klaar voor hun protest.