Tilburg wil bouw mestverwerker op De Spinder tegenhouden

De gemeente Tilburg vraagt de provincie om de vergunning voor een grote mestverwerker op De Spinder in te trekken. Multinational VTTI wil aan de Vloeiveldweg eind van dit jaar beginnen met bouwen. Volgens de provincie Brabant zijn de vergunningen voor het project verstrekt en onherroepelijk. Volgens Tilburg komt de bouw van de installatie 'nu niet goed uit'.

VTTI wil aan de Spinder een fabriek bouwen waar 300.000 ton afval - voor het grootste deel mest - wordt vergist. Het gas dat uit het afval komt, gaat als groen gas naar het aardgasnet; een deel ervan wordt gebruikt om mest te drogen en er zo korrels van te maken die VTTI als meststof verkoopt.

De provincie en de gemeente hebben in 2012 al over de nieuwe vergister aan de Vloeiveldweg gesproken. Van dat jaar zijn ook de eerste vergunningen die later nog een paar keer zijn aangepast.

Ophef

Veel mensen dachten al lang niet meer aan het plan, zodat de aankondiging van VTTI op 12 augustus dat de bouw ging beginnen voor ophef in Tilburg zorgde. Omwonenden zijn bang voor stank en overlast door vrachtverkeer. In de provincie bestaat ook weerstand tegen mestverwerking bij een grote groep Brabanders, die vinden dat het mestoverschot alleen maar opgelost kan worden door de veestapel te halveren.

'Als college willen wij toewerken naar brede welvaart op basis van een duurzame en circulaire economie waarbij gezondheid van onze burgers op de voorgrond staat,' schrijft het Tilburgs college nu in de brief aan de provincie. Volgens de gemeente is het mogelijk om een vergunning in te trekken als er in de drie jaar na afgifte geen gebruik van is gemaakt.

Stikstofcrisis

De Tilburgse wethouder Oscar Dusschooten zegt: "De bouw van een mestvergister komt nu niet uit." Hij koppelt de mestvergister aan de stikstofcrisis. 'Tilburg ligt tussen drie Natura 2000 natuurgebieden. Dat maakt het al moeilijk om nieuwbouwplannen uit te voeren. Toen we in 2011 en 2018 met de provincie over deze mestvergister spraken, was de stikstofcrisis nog niet aan de orde.'

De provincie Brabant is al een poosje bezig om een lijst te maken van locaties waar mestverwerking plaats kan vinden. Dusschooten: "Laten we nu eerst dat gesprek voeren."

Gemeenten tegen de provincie

Het is niet voor het eerst dat de provincie, die de vergunningen voor mestverwerkers afgeeft, tegenover een gemeentebestuur staat. De gemeente Oss en de gemeente Bernheze voerden rechtszaken om de bouw van mestverwerkers met provinciale vergunningen tegen te houden. Vier gemeenteraden in Wes-Brabant hebben al uitgesproken dat er in hun gemeente geen plek is voor grootschalige mestverwerking.

