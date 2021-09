Wél in Zandvoort maar nog geen kaartje voor de F1-race: 'Ik heb nog hoop'

Marco Kleij Formule 1-fan vergroot

Nu na 36 jaar de Formule 1 dit weekend dan eindelijk echt weer terug is op Zandvoort, zijn veel Brabanders vrijdag al op het circuit te vinden. Maar lang niet allemaal hebben ze een felbegeerd kaartje voor de race op zondag. “Ik heb nog hoop”, zegt Marco Kleij uit Nuenen.

Kleij had in eerste instantie wél kaarten voor zondag. Toen er door de coronaregels geloot moest worden om te bepalen wie er binnen mocht, viel hij buiten de boot. “Ik heb er wel de pest in dat het zo gelopen is.”

Het zat Marco überhaupt niet mee deze week. Afgelopen zondag was hij aanwezig bij de totaal verregende race in België die uiteindelijk slechts vier ronden duurde. “Maandagavond was ik eindelijk weer een beetje opgewarmd.”

Een fan die zondag normaal gesproken ook van de partij zou zijn geweest is Nardje Berk. In zijn leeuwenpak is hij al jaren aanwezig bij zoveel mogelijk Formule 1-races. Vrijdag is hij wel in Zandvoort op het circuit, de rest van het weekend niet. “Ik had een staanplaats, maar ben ook uitgeloot.”

LE-GO MAX en zijn held Verstappen. (Foto: Nardje Berk) vergroot

Nardje Berk probeert nog steeds om aan wedstrijdkaarten te komen. “Ik weet dat 538 nog kaarten weggeeft. Ze mogen me bellen. Dan zou ik heel blij zijn!” Marco Kleijj is nog verder gegaan en heeft zelfs geprobeerd om racedirecteur Jan Lammers te pakken te krijgen. “Via via, maar ik heb helaas niets meer gehoord.”

"Het is megadruk, maar gezellig. Ik kijk vandaag alles, lekker met een biertje in de hand.”

Op de zwarte markt willen ze het niet proberen. De prijzen zijn torenhoog, zo wordt er 1500 euro gevraagd, en de kaarten staan op naam. Dat risico vinden ze te groot. Gezien de enorme drukte en het feit dat er amper afstand wordt gehouden, vraagt Marco zich wel af waarom het circuit maar voor tweederde gevuld mag zijn.

Wachten op privacy instellingen...

Tot nu toe is de sfeer op Zandvoort best te vergelijken met carnaval, stelt Marco Kleij, die met zes vrienden van de partij is en in Warmond op de camping staat. "Het is megadruk, maar gezellig. Ik kijk vandaag alles, lekker met een biertje in de hand.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.