Brand in huis met rieten dak, speciaal team uit Gelderland komt blussen

In een huis aan de Lissevenlaan in Waalre woedt een brand in een rieten kap. Het huis wordt verbouwd, het is niet duidelijk of de brand tijdens werkzaamheden is ontstaan. Iedereen kon op tijd buiten komen.

Onder meer een brandweerteam uit Kootwijkerbroek (Gelderland) is onderweg om het vuur te bestrijden. Dat team is gespecialiseerd in branden in een rietenkap. Tot die tijd wordt geprobeerd de brand zo klein mogelijk te houden door met schuim te blussen.

