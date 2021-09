Brand in huis met rieten dak, speciaal team uit Gelderland kwam blussen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brand in huis met rieten dak, speciaal team uit Gelderland komt blussen

In een huis aan de Lissevenlaan in Waalre woedt een brand in een rieten kap. Het huis wordt verbouwd, het is niet duidelijk of de brand tijdens werkzaamheden is ontstaan. Iedereen kon op tijd buiten komen. Iets na vier uur was de brand onder controle.

Er staan vijf tankautospuiten bij het gebouw. Een brandweerman is weggevoerd met de ambulance vanwege ademhalingsproblemen.

Onder meer een brandweerteam uit Kootwijkerbroek (Gelderland) kwam het vuur bestrijden. Dat team is gespecialiseerd in branden in een rietenkap. Tot die tijd werd geprobeerd de brand zo klein mogelijk te houden door met schuim te blussen. "Riet is lastig te blussen. Water stroomt zo langs de brand af en er zit veel zuurstof in", legt de woordvoerder van de brandweer uit. Het team haalt nu steeds delen van het dak af.

