Wegwerkzaamheden op de A59 zorgen dit weekend voor vertraging

Automobilisten moeten dit weekend rekening houden met vertraging op de A59. Daar wordt vrijdag, zaterdag en zondag aan de weg gewerkt tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel. Er wordt onderhoud gepleegd aan het asfalt.

Werkzaamheden N395

Er wordt komend weekend ook gewerkt aan de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot. Tot en met zondagnacht wordt er gewerkt aan het viaduct Hemelrijk. De voegovergangen worden gerepareerd. De weg is daarom dicht en autoverkeer wordt omgeleid via de Moergestel en Best over de A58.