Brand in appartementengebouw Eindhoven, dertig bewoners geëvacueerd

In Eindhoven moesten ruim dertig mensen hun huis verlaten, vanwege een grote brand in een appartement in de Lichtstraat. Eén iemand is naar het ziekenhuis gebracht vanwege ademhalingsproblemen.

De brandweer kreeg de melding van de brand binnen rond half drie. De brand is volgens de brandweer ontstaan in de keuken van een appartement op de vijfde verdieping. Daar stond nog een pan op de kookplaat. De bewoner was niet thuis toen de brand uitbrak.

Kleine brand, grote impact

Het appartementengebouw is speciaal voor mensen boven de 55 jaar. Het hele gebouw moest worden ontruimd. De mensen, in totaal zo'n 38, zijn opgevangen op een veldje naast de flat, daar hebben ze zo'n twee uur gezeten. "Het was een klein brandje, met een grote impact", zegt de brandweer. De impact was volgens hem zo groot, omdat het allemaal hulpbehoevende ouderen zijn die plotseling hun appartement uit moesten.

Volgens de bewoners zelf was er geen sprake van paniek en verliep de evacuatie rustig. Wel waren er vijf mensen die ademhalingsproblemen hadden doordat ze rook hadden ingeademd. Bij de ambulance zijn ze gecontroleerd, waarna één iemand naar het ziekenhuis is gebracht voor extra controle.

Iemand aangehouden

Er werd vrijdagmiddag ook iemand aangehouden. Dat gebeurde bij het flatgebouw naast het gebouw dat ontruimd werd. De bewoners van dat flatgebouw mochten tijdelijk ook niet meer naar binnen. Maar één iemand was het daar niet mee eens en verzette zich tegen de politie, waarop diegene werd gearresteerd.

De brand was rond half vier onder controle. Daarna zijn de bewoners onder begeleiding van de brandweer en politie weer terug naar hun appartementen gebracht. Ze moeten wel nog rekening houden met stankoverlast.

